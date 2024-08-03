Чжен завоювала перше для Китаю золото в особистому турнірі на Олімпійських іграх

У суботу, 3 серпня, на тенісному турнірі Олімпійських Ігор у Парижі відбувся фінал. Золоту медаль Олімпіади-2024 виборола сьома ракетка світу Ціньвень Чжен. Китаянка у вирішальні дуелі здолала представницю Хорватії Донну Векіч (WTA № 21). Це була третя зустріч суперниць (Чжен виграла 2-й очний поєдинок).

Олімпійські ігри 2024, фінал

Ціньвень Чжен (Китай) – Донна Векич (Хорватія) – 6:2, 6:3

Обидві тенісистки вперше пробились у фінал Олімпіади. Для Чжен це були перші Ігри у кар'єрі, тоді як Векіч на Олімпіаді в Токіо дійшла до 3-го кола, де програла Єлені Рибакіній. Золота медаль Ціньвень Чжен стала вже 16-ю для збірної Китаю на цих Іграх та 4-ю для своєї країни в історії на олімпійському тенісному турнірі, проте це перше для Китаю золото в одиночному розряді.

Нагадаємо, на шляху до золота китаянка у півфіналі здолала першу ракетку світу Ігу Швьонтек, а хорватка – Анну-Кароліну Шмідлову (у 1/4 фіналу Векіч вибила з турніру українку Марту Костюк).

Ціньвень Чжен виступає на професійному рівні з 2018 року. Вона – фіналістка Australian Open-2024, чвертьфіналістка US Open-2023. Чемпіонка Азійських ігор-2023, а також переможниця трьох турнірів WTA (2 – у Палермо, і 1 – у Чженчжоу).