Джим Керрі зіграє у новому фільму одразу двох персонажів

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила трейлер пригодницької фантастичної комедії «Їжак Сонік 3» (Sonic the Hedgehog 3), знятого за мотивами однойменної серії відеоігор від Sega.

У новому фільмі, який поєднає ігрові елементи з анімаційними, антропоморфний їжак Сонік та лисеня Тейлз тепер працюють разом з єхидною Наклзом, з яким ще у минулій частині вони ворогували. Разом вони вирушають на пошуки небезпечного Їжака Шедоу (в оригінальному дубляжі його озвучив Кіану Рівз), який втік з таємної лабораторії та тепер загрожує світу.

Герої змушені звернутися по домомогу до божевільного доктора Айво Роботніка.

Також з трейлера стало відомо, що Джим Керрі зіграє у новому фільму одразу двох персонажів – Роботніка та його дідуся, також вченого Джеральда Роботніка.