На Закарпатті оштрафували депутата селищної ради за торгівлю контрафактними сигаретами
За намір продати 10 тис. пачок сигарет він заплатить 120 тис. грн штрафу
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Тячівський районний суд визнав винним депутата Дубівської селищної ради від партії «Слуга народу» Борислава Піцура у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів. За намір продати 10 тис. пачок контрафактних сигарет він заплатить 120 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 серпня, Борислав Піцур має зареєстрований ФОП з ліцензією на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. У квітні він замовив в інтернеті 20 ящиків сигарет «Compliment» без акцизних марок за 320 тис. грн (32 грн за пачку – ред.) і 1 травня забрав замовлення у незнайомої людини в селі Добрянське Тячівського району.
Сигарети депутат помістив в багажник Toyota Prado своєї дружини, яка не знала про діяльність чоловіка. Борислава Піцура зупинили патрульні поліцейські і під час огляду автівки виявили 10 тис. пачок контрафактних сигарет.
Депутат уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Закарпатської обласної прокуратури. Зважаючи на це, суддя Віталій Чопик визнав Борислава Піцура винним у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів і призначив йому 120,7 тис. грн штрафу. Контрафактні сигарети знищать.