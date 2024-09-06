Безакцизні сигарети Борислав Піцур перевозив в Toyota Prado своєї дружини

Тячівський районний суд визнав винним депутата Дубівської селищної ради від партії «Слуга народу» Борислава Піцура у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів. За намір продати 10 тис. пачок контрафактних сигарет він заплатить 120 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 серпня, Борислав Піцур має зареєстрований ФОП з ліцензією на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. У квітні він замовив в інтернеті 20 ящиків сигарет «Compliment» без акцизних марок за 320 тис. грн (32 грн за пачку – ред.) і 1 травня забрав замовлення у незнайомої людини в селі Добрянське Тячівського району.

Сигарети депутат помістив в багажник Toyota Prado своєї дружини, яка не знала про діяльність чоловіка. Борислава Піцура зупинили патрульні поліцейські і під час огляду автівки виявили 10 тис. пачок контрафактних сигарет.

Депутат уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Закарпатської обласної прокуратури. Зважаючи на це, суддя Віталій Чопик визнав Борислава Піцура винним у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів і призначив йому 120,7 тис. грн штрафу. Контрафактні сигарети знищать.