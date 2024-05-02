21 ящик сигарет без акцизних марок виявили в салоні автомобіля мешканця Тячівщини

Близько 22:00 1 травня під час патрулювання в селі Нересниця Тячівського району поліцейські разом із прикордонниками виявили у водія Toyota 10 тис. пачок сигарет без акцизних марок. Автомобіль разом з сигаретами вилучили. Закарпатцю загрожує до 170 тис. грн штрафу.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 2 травня, у салоні автомобіля мешканця Тячівщини виявили 21 ящик сигарет без акцизних марок.

«За інформацією, отриманою співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського прикордонного загону, авто Toyota, вщерть запаковане контрафактними сигаретами, правоохоронці зупинили на околиці села Нересниця. Місцевий мешканець перевозив 10 тисяч пачок безакцизних сигарет з метою їх подальшого збуту», – інформують у ДПСУ.

Автомобіль разом з сигаретами вилучили. За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів закарпатцю загрожує до 170 тис. грн штрафу.