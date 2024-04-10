Електронними сигаретами та рідинами до них торгували мешканці міста

Детективи Бюро економічної безпеки викрили в Ужгороді незаконний продаж електронних сигарет без акцизних марок. Під час обшуків вилучили 3000 сигарет на 2,5 млн грн.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 10 квітня, електронними сигаретами та рідинами до них торгували мешканці Ужгорода.

«Детективи БЕБ провели 4 обшуки, під час яких вилучили майже 3000 електронних сигарет без марок акцизного податку України разом з комплектуючими до них, комп’ютери, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 2,5 млн грн», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 85 до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.