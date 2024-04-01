Закарпатка завдала 500 тис. грн збитків іноземним компаніям, продаючи підроблену побутову хімію
Жінка продавала підробки через мережу інтернет-магазинів
Мешканка Закарпаття продавала в інтернет-магазинах підроблену побутову хімію відомих світових виробників, завдавши їм понад 500 тис. грн матеріальної шкоди. Детективи Бюро економічної безпеки відкрили кримінальну справу і передали її в суд.
Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 1 квітня, підроблені товари відомих світових виробників закарпатка зберігала на складі, а продавала через мережу інтернет-магазинів.
«Таким чином іноземним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в Україні та мають міжнародну реєстрацію, було завдано понад 500 тис. грн матеріальної шкоди. За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили фальсифіковану продукцію. На підставі ухвали суду підроблені товари було знищено», – інформують у БЕБ.
Кримінальну справу передали в суд. За незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару закарпатці загрожує штраф від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.