Підроблені товари відомих світових виробників закарпатка зберігала на складі

Мешканка Закарпаття продавала в інтернет-магазинах підроблену побутову хімію відомих світових виробників, завдавши їм понад 500 тис. грн матеріальної шкоди. Детективи Бюро економічної безпеки відкрили кримінальну справу і передали її в суд.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 1 квітня, підроблені товари відомих світових виробників закарпатка зберігала на складі, а продавала через мережу інтернет-магазинів.

«Таким чином іноземним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в Україні та мають міжнародну реєстрацію, було завдано понад 500 тис. грн матеріальної шкоди. За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили фальсифіковану продукцію. На підставі ухвали суду підроблені товари було знищено», – інформують у БЕБ.

Кримінальну справу передали в суд. За незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару закарпатці загрожує штраф від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.