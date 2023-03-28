Парфуми збували в інтернеті та на ринках Одещини

Суд Одеської області наклав арешт на обладнання та товари виробництва підроблених парфумів. Масштабне нелегальне виробництво працювало спільно з іншим, яке виготовляло підроблений тютюн для кальянів.

Про це повідомили у прес-службі БЕБ у вівторок, 28 березня. Загальна сума арештованого майна склала приблизно 115 млн грн. Парфуми поширювалися через інтернет-магазини та одеську мережу «7-й кілометр».

«Наразі на майно, що використовувалось під час виготовлення контрафакту, накладено арешт. Загальна вартість заарештованого обладнання – понад 115 млн грн. Також детективи провели два додаткових обшуки складів на Одещині, де зберігалась готова продукція. Вилучено понад 10 тис. флаконів, брендованих всесвітньо відомими торговими марками, орієнтовною вартістю 3,9 млн грн», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Загалом на виробництві виявили 40 тис. флаконів з фальсифікованими парфумами відомих світових брендів. Пізніше детективи БЕБ вилучили на одеському митному посту «Південний порт» 140 тис. пляшок для розливної парфумерії на суму понад 1,2 млн грн.

Зразки підроблених парфумів направили до компаній, товар яких копіювали зловмисники. Серед організаторів масштабного виробництва були уродженці Сирії. Учасникам виробництва контрафакту повідомили про підозри, триває кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 ККУ (підробка брендових товарів у особливо великих розмірах). Злочинцям загрожує штраф у понад 2,6 млн грн.