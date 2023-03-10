На території складу напередодні викрили виробництво підробної парфумерії

Бюро економічної безпеки України вилучило на Одещині підробний кальянний тютюн без акцизних марок. Сума контрафактних товарів склала приблизно 31 млн грн. На території приміщень, де виявили тютюн, раніше викрили виробництво підробної парфумерії.

Про вилучення тютюну в БЕБ повідомили у п'ятницю, 10 березня. Детективи вилучили контрафактний товар у промзоні в передмісті Одеси. Кальянний тютюн нібито іноземного виробництва організатори торгівлі хотіли продавати через інтернет та в торгових точках по всій Україні.

«У ході проведених обшуків складських приміщень на території промзони у передмісті Одеси виявлено понад 279 тисяч пачок та 702 банки тютюну», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Правоохоронці почали досудове розслідування за ознаками ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання фірмових знаків). Організаторам незаконної торгівлі загрожує штраф до понад 2 млн грн.

Раніше, 9 березня, детективи БЕБ викрили масштабне виробництво підробних парфумів, яке відбувалося в тому ж приміщенні. 40 тис. флаконів контрафактних парфумів вартістю 70 млн грн виробляла група осіб, до якої входили уродженці Сирії. Чи пов'язані виробництво парфумів та склад тютюну, правоохоронці не уточнили.