Пожежу гасили майже чотири десятки рятувальників

У ніч із неділі на понеділок, 8 листопада, у Львові горіла будівля шиномонтажу. Пожежа виникла на площі Князя Святослава в Залізничному районі. Внаслідок події ніхто не постраждав, але вогонь майже повністю знищив дах будівлі.

«О 00:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Князя Святослава, 11 в одноповерховій цегляній будівлі шиномонтажу, розміром 15×20 м. На момент прибуття пожежників дах будівлі був повністю охоплений вогнем», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС, у момент пожежі в приміщенні був один автомобіль, який з допомогою персоналу вигнали на вулицю. Також рятувальникам вдалося не допустити перекидання вогню на сусідню будівлю.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 02:42. До ліквідації пожежі залучили 32 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Вогонь знищив дах на площі 200 квадратних метрів.

Унаслідок події ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлює поліція.