Поліція перевірила водія вантажівки – він був тверезий

У містечку Брошнів-Осада за 13 км від Калуша 14-річний хлопець потрапив під вантажівку DAF, яка перевозила ліс. Внаслідок аварії підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в обласну лікарню Івано-Франківська, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

ДТП, внаслідок якої постраждав підліток, сталась о 08:30 вівторка, 16 листопада, у смт. Брошнів-Осада. «Житель Житомира 1983 року народження, керуючи DAF з напівпричепом, не переконався в безпечності руху, внаслідок чого здійснив наїзд на дитину 2007 року народження, жителя містечка Брошнів-Осада, який перетинав проїзну частину дороги на дитячому самокаті поза межами пішохідного переходу», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

На відео, оприлюднене Калуським форматом, помітно, що підліток їхав на самокаті одразу біля пішохідного переходу.

В результаті ДТП підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований обласну лікарню Івано-Франківська. За словами лікарів, хлопець перебуває в задовільному стані.

Поліція перевірила водія вантажівки – він був тверезий. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).