Водій збив двох пішоходів та втік з місця ДТП

У Калуші 40-річний водій Dodge Journey наїхав на двох пішоходів з Надвірнянського району та втік з місця аварії. Внаслідок ДТП 20-річний чоловік загинув на місці, а 26-річного з травмами госпіталізували у лікарню. Поліцейські затримали водія через годину після скоєння ДТП, у його крові виявили 1,64 проміле алкоголю, що перевищує норму у 8,2 рази, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про смертельну ДТП у Калуші поліцейські отримали о 19:00 понеділка, 6 грудня. А вже через годину затримали винуватця аварії – 40-річного місцевого мешканця. «Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль здійснив наїзд на двох пішоходів та одразу поїхав з місця аварії. Останні рухалися дорогою у попутному із автомобілем напрямку. В результаті наїзду 20-річний мешканець Надвірнянщини помер на місці події, а 26-річного мешканця цього ж району з травмами госпіталізовано до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські перевірили водія Dodge Journey на стан сп'яніння, результат – 1,64 проміле, що перевищує норму у 8,2 рази. Чоловіка затримали та вирішують питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.