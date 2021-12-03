ДТП у Коломиї сталось на вул. Карпатській

У Коломиї 41-річний водій Mercedes-Benz Sprinter наїхав на 63-річну жінку-пішохідку. Потерпілу в аварії госпіталізували у місцеву лікарню. Від отриманих травм жінка померла у реанімаційному відділенні, повідомили у п'ятницю, 3 грудня, в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Аварія на вул. Карпатській у Коломиї сталась о 18:16 четверга, 2 грудня. «Водій 1980 року народження, мешканець Коломиї керуючи автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter, вчинив наїзд на пішохода 1958 року народження, мешканку Коломиї», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, з якими була доставлена до Коломийської центральної районної лікарні, де померла в реанімаційному відділенні.