74-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці події

У селі Верхній Ясенів поблизу Верховини внаслідок ДТП загинув 74-річний пішохід. Аварія сталась на дорозі Татарів – Кам’янець-Подільський. 29-річний водій Volkswagen Passat наїхав на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці, повідомили у четвер, 2 грудня, у прес-службі поліції Івано-Франківської області.

ДТП у селі Верхній Ясенів сталося о 17:30 середи, 1 грудня. «Поліцейські встановили, що 29-річний водій Volkswagen Passat здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. 74-річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, він тверезий. З місця аварії вилучено транспортний засіб. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.