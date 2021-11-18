Аварія, у якій загинув мешканець села Цуцилин, сталась у Коломиї на вул. Мазепи

Внаслідок ДТП у Коломиї загинув 21-річний мотоцикліст, який намагався обігнати легковик Ford Grand. Чоловік помер на місці аварії. Також до лікарні госпіталізували 30-річного пасажира мотоцикла, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварія, у якій загинув мешканець села Цуцилин, сталась у Коломиї на вул. Мазепи о 21:40 середи, 17 листопада.

«Водій 2000 року народження, керуючи мотоциклом Forte без реєстраційного номерного знаку, із пасажиром 1991 року народження, зіткнувся із автомобілем Ford Grand C-MAX, обганяючи його», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту населення.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події, пасажир з травмами госпіталізований до Коломийської центральної районної лікарні.