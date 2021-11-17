Водій мікроавтобуса в’їхав у задню частину припаркованого на краю дороги автомобіля

Внаслідок ДТП на вулиці Соборній у Надвірній загинув 39-річний пасажир Mazda CX-7. Інший 38-річний чоловік, який стояв біля автомобіля, отримав тілесні ушкодження. Аварія сталась через 26-річного водія мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який не впорався з керуванням та в’їхав у задню частину припаркованого на краю дороги автомобіля.

Повідомлення про смертельну ДТП у Надвірній поліцейські отримали близько опівночі середи, 17 листопада. «Поліцейські встановили, що 26-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, не впорався з керування та в’їхав у задню частину припаркованого на краю дороги автомобіля Mazda CX-7. Опісля водій Mercedes-Benz виїхав за межі дороги та заїхав в огорожу і врізавсь у стіну будинку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Внаслідок ДТП від отриманих травм загинув 39-річний мешканець Надвірнянського району, який перебував в автомобілі Mazda CX-7 на задньому сидінні. 38-річний надвірнянець, який стояв на тротуарі біля авто, отримав тілесні ушкодження та госпіталізований у лікарню.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter від перевірки на стан сп’яніння відмовився, його з травмами доставлено до медзакладу.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).