Через три роки після ДТП на Рівненщині власник розбитого Daewoo Matiz відсудив 56 тис. грн у страхової винуватця аварії. Таку вартість вивів експерт після оцінки стану автомобіля, зазначивши, що ремонтувати його недоцільно, адже вартість ремонту у кілька разів перевищує ціну розбитого в аварії авто. Страхова платити відмовлялася, відтак власник розбитого авто позивався до суду.

Мешканець Рівненщини Олександр П. у травні 2021 року звернувся до суду з позовом до страхової компанії «Еталон» після того, як страхова відмовилася відшкодовувати йому завдані збитки. У вересні 2018 року поблизу Клеваня Рівненської області сталася ДТП з участю автомобілів Daewoo Matiz та Volkswagen Golf. Потерпілих не було, тож водії склали європротокол й обидвоє погодилися, що винуватцем аварії був водій Volkswagen Golf, цивільно-правова відповідальність якого застрахована компанією «Еталон».

Власник пошкодженого авто подав у страхову заяву про виплату відшкодування, але вона відмовилася платити. Відмову мотивувала тим, що водій Volkswagen Golf на момент аварії не був законним власником і що авто було на іноземній реєстрації. Тому цей випадок, на думку страхової, не є страховим.

Тим часом Олександр П. замовив незалежну експертизу розміру завданих збитків. Згідно з висновком експерта, вартість ремонту автомобіля Daewoo Matiz на час ДТП становила 86 411 грн., а його ринкова вартість в пошкодженому стані в тодішніх цінах становила 29 156 грн. Якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю до та після дорожньо-транспортної пригоди плюс витрати на евакуацію з місця ДТП. Різниця становить 57 255 грн., і саме цю суму власник заявив до відшкодування страховою компанією та Моторним бюро. Останнє платити відмовилося: водій Volkswagen Golf мав усі необхідні документи, страховий поліс, правильно складений європротокол, і не було жодних доказів незаконного володіння чи керування ним автомобілем. Водій збитки не відшкодував, бо мав поліс, тож платити має «Еталон».

У січні суддя Рівненського райсуду Юлія Гнатущенко ухвалила рішення на користь Олександра П.: матеріальну шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у розмірі 56 255 грн., стягнути зі страхової компанії «Еталон», 1000 грн. франшизи має відшкодувати винний у ДТП водій. Страхова також має сплатити майже 6 тис. грн витрат на правничу допомогу позивачеві. Рішення може бути оскаржене.