Аварія сталася у травні 2022 року, п'яний поліцейський виїхав на зустрічну смугу

Колишнього поліцейського із Чернівців засудили до п’яти з половиною років ув’язнення за смертельну ДТП, в якій загинув 40-річний мешканець Чернівецького району. Аварія сталася у травні 2022 року, тоді п’яний правоохоронець за кермом Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Volkswagen Golf, водій якого загинув на місці. Після аварії поліцейського звільнили з роботи.

Про вирок колишньому працівнику поліції у вівторок, 21 березня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Аварія сталася у селі Мамаївці Чернівецького району ввечері 13 травня. Як повідомляв ZAXID.NET, що тоді ще 29-річний водій Mercedes-Benz, працівник поліції, та його 18-річна пасажирка зіткнулися із Volkswagen Golf під керуванням 40-річного мешканця Чернівецького району. Від удару водій Volkswagen отримав несумісні з життям травми. У 29-річного водія Mercedes-Benz медики діагностували політравму, а в його 18-річної пасажирки – перелом стегна.

«У суді прокурори довели, що поліцейський за кермом Mercedes-Benz поблизу села Мамаївці порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із Volkswagen Golf, водій якого загинув на місці. Травми середнього ступеня тяжкості одержала пасажирка Mercedes-Benz», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак, водія Mercedes-Benz, колишнього старшого дільничного офіцера сектору райвідділу поліції ГУ Нацполіції у Чернівецькій області, суд визнав винним ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне екс-поліцейському присудили п’ять років та шість місяців ув’язнення з позбавленням права керувати автомобілями на сім років.