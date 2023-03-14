У центрі Тернополя водій Audi, виїжджаючи з місця, збив 26-річного пішохода. Як розповів згодом постраждалий у цій ДТП львів'янин Роман Степаненко, за кермом авто був син відомого тернопільського ресторатора Олександр Гросуляк. Щодо ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляла прес-служба поліції Тернопільщини, аварія сталась пообіді 9 березня у центрі Тернополя. «На бульварі Тараса Шевченка водій автомобіля Audi Q7, рушаючи з місця, допустив наїзд на 26-річного жителя Львівської області. Чоловіка з забоями та множинними саднами госпіталізували до травматологічного відділення», – описують обставини аварії у прес-службі поліції Тернопільщини.

За декілька днів після інциденту, зранку 14 березня, потерпілий львів'янин Роман Степаненко розповів у Facebook свою версію подій. За його словами, того дня він намагався заїхати на парковку, але в'їзд йому перекрив автомобіль Audi. Він попросив водія здати назад, але той спершу не реагував, а тоді почав нецензурно висловлюватись.

Врешті водій сів за кермо Audi та наїхав на опонента. Цей момент зафіксувала камера відеоспостереження, розташована на будівлі неподалік.

«З місця події мене вже забрала швидка та відвезла в травмпункт. Там діагностували: забій правого ліктьового суглобу, забій лівого колінного суглобу, ознаки неповного розриву колотеральної зв'язки лівого колінного суглобу, множинні ссадни колінних суглобів, наявність патологічної рідини у гомілково ступневому суглобі», – повідомив Роман Степаненко.

Також він зазначив, що за кермом Audi був син відомого тернопільського ресторатора Михайла Гросуляка, Олександр Гросуляк. У коментарі журналістам видання «20 хвилин» Михайло Гросуляк повідомляв, що начебто не знає, чи справді за кермом був його син, але разом з тим визнав, що «він вже зв'язувався з потерпілим». Хоча сам потерпілий Роман Степаненко це заперечує.

«Я за них [дітей] їхнє життя не проживу, накоїв – нехай відповідає за законом [...] Характер у Сашки такий нестримний. Оця дурість людська… За неї дорого доводиться платити. Але він дорослий – нехай відповідає за законом. Прикро мені це все говорити. В мене вже 9 внуків є, а тут діти жару дають. Прикро», – зазначив Михайло Гросуляк.

Додамо, що ZAXID.NET намагався сконтактувати з Олександром Гросуляком по телефону, але на дзвінки він не відповів.

Щодо ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).

Додамо, що Михайло Гросуляк володіє мережею «Самогонна ресторація», що налічує три ресторани у Тернополі та ще один в Буковелі.