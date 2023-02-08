Після ДТП водій трактора залишив деревину на дорозі і втік

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора неподалік Тернополя постраждали четверо людей. Всі вони члени однієї родини: це жінка та її троє дітей. Вони перебували у мікроавтобусі, який в темну пору доби в'їхав у трактор, що не мав жодних світловідбивальних знаків. Після ДТП водій трактора втік, наразі його розшукує поліція.

Аварія сталась близько 21:00 у вівторок, 7 лютого, неподалік села Малий Ходачків Великобірківської громади. Поліцейських повідомили, що водій Mercedes-Benz Vito в'їхав у перешкоду, яка знаходилася на проїжджій частині дороги.

«У ході перевірки стало відомо, що водій трактора віз деревину без будь-яких світловідбивальних знаків. Кермувальник буса не побачив попереду перешкоду і врізався в неї. Після зіткнення тракторист залишив кріплення до трактора та деревину на дорозі і втік. Його особу встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини.

До лікарні бригада медиків доправила пасажирів: жінку та її трьох дітей віком 8, 16 та 20 років. У водія мікроавтобуса взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, а особу водія трактора, який залишив місце ДТП, встановлюють працівники поліції.

«Якщо ви проїжджали тією частиною дороги й бачили хоч якусь сільгосптехніку або знаєте, кому міг належати трактор, повідомте на лінію 102», – закликають в поліції.