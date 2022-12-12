Автомобіль Mazda 626 з'їхав з узбіччя і перекинувся на дах

На Тернопільщині внаслідок перекидання автомобіля загинули двоє людей. Ще двоє пасажирів авто отримали тілесні ушкодження, в якому стані вони наразі – невідомо. За попередньою інформацією працівників ДСНС, водій Mazda не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де авто перекинулось.

Повідомлення про аварію надійшло до рятувальників опівночі у понеділок, 12 грудня. Зазначалось, що біля села Шайбівка Нараївської громади, що на адмінмежі з Івано-Франківщиною, сталась ДТП, у якій загинули люди.

«Водій автомобіля Mazda 626, не впоравшись з керуванням, допустив з’їзд автомобіля з твердого покриття на узбіччя. На момент ДТП в автомобілі перебувало чотири особи. Внаслідок події двоє людей загинули та двоє травмовано», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС Тернопільщини.

Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували тіла загиблих з понівеченого автомобіля.