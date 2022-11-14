На проспекті Злуки автомобіль Chevrolet застряг на обмежувачах руху

П'яний водій легковика Chevrolet застряг на бетонних обмежувачах руху у Тернополі. Після інциденту чоловік вийшов з авто, лаячись і погрожуючи очевидцям, після чого один із них викликав на місце поліцію. Правоохоронці склали на порушника одразу чотири адмінпротоколи: два за п'яне водіння і вчинення ДТП, і ще два за непокору поліції та хуліганство. Після цього чоловік пошкодив бланк заповненого протоколу. Оскільки це кримінальне правопорушення, на місце викликали ще й слідчих.

Про інцидент прес-служба патрульної поліції Тернопільщини повідомила у понеділок, 14 листопада. На вихідних поліцейські отримали повідомлення про ДТП без потерпілих на проспекті Злуки у Тернополі. За словами заявника, водій напідпитку наїхав на бетонні обмежувачі, погрожував очевидцям та лаявся.

«Інспектори негайно прибули на місце події, де виявили пошкоджений автомобіль Chevrolet, який застряг на обмежувачах руху, а поруч з ним стояв водій, який порушував спокій громадян, не виконував вимоги поліцейських припинити правопорушення та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, але він категорично відмовився. Крім того, чоловік почав погрожувати патрульним.

На порушника склали декілька адмінпротоколів: ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП), ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ст. 173 КУпАП (хуліганство), ст. 185 КУпАП (злісне непокора вимогам поліцейського). Найбільший штраф йому загрожує за п'яне водіння – це 17 тис. грн.

Під час ознайомлення з матеріалами справи чоловік пошкодив бланк заповненого протоколу, за що передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 357 ККУ (пошкодження документів). Тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для реєстрації цього правопорушення. За скоєне йому загрожує 850 грн штрафу.