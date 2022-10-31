Рейсовий автобус, у якому було 16 пасажирів, з'їхав у кювет і перекинувся на бік

Внаслідок перекидання рейсового автобуса неподалік Тернополя постраждали дев'ятеро пасажирів. Як встановила поліція, аварію спричинив водій, який з невідомих причин з'їхав у кювет, де транспорт перекинувся на бік. Загалом у салоні було 16 пасажирів, з них дев'ятеро отримали травми різного ступеня важкості.

Аварія сталась близько 19:00 у суботу, 29 жовтня, поблизу села Великі Бірки Великобірківської громади. Водій автобуса Еталон, який рухався за маршрутом «Кам'янець-Подільський–Тернопіль», не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя і перекинувся.

«Дев'ятеро пасажирів, серед яких малолітня дівчинка, отримали тілесні ушкодження в результаті перекидання автобуса», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Загалом у автобусі було 16 пасажирів, додають у прес-службі ДСНС Тернопільщини. «Рятувальники надавали домедичну допомогу потерпілим, а також допомагали працівникам бригад екстреної медичної допомоги. Усі пасажири (16 осіб) деблоковані з салону автобуса до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій на момент ДТП був тверезим, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.