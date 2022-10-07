На вулиці 15 квітня зіткнулись маршрутка №15 та тролейбус №5

На околиці Тернополя водій маршрутки №15 спричинив зіткнення з тролейбусом, який стояв у заторі. Внаслідок удару травмувались п'ятеро пасажирів. Наразі невідомо, чи був водій маршрутки п'яний, це з'ясує слідство.

Аварія сталась близько 18:30 у четвер, 6 жовтня, на вулиці 15 квітня у Тернополі. «Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що водій маршрутного таксі допустив зіткнення із тролейбусом, який стояв у заторі в попутному напрямку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Тернопільщини

Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулися п’ятеро пасажирів громадського транспорту. У них діагностували травми різного ступеня важкості.

Наразі невідомо, чи перебував водій маршрутки у стані алкогольного сп'яніння. У поліції додають, що в обох водіїв відібрали зразки крові, аби перевірити їх на вміст алкоголю.

Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.