При поверхневому огляді патрульні знайшли в кишенях чоловіка дві пляшки з алкоголем

У Тернополі патрульні виявили нетверезого водія маршрутки, який перевозив пасажирів. У кишенях в чоловіка знайшли дві пляшки з алкоголем. Поліцейським він зізнався, що вживав спиртне протягом робочого дня. На нього склали адмінпротокол, за п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Нетверезого водія зупинили близько 20:00 у середу, 21 вересня, на вулиці Леся Курбаса у Тернополі. Патрульні помітили водія маршрутки, який порушив ПДР.

«Інспектори зупинили автомобіль та під час спілкування виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що водій погодився», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Тернопільщини.

Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував незначне перевищення перевищення рівня алкоголю в його крові: 0,22 проміле. Зазначимо, що максимальна допустима норма алкоголю для водіїв – 0,2 проміле.

Також при поверхневій перевірці в кишенях водія патрульні знайшли дві пляшки з алкоголем. Чоловік зізнався, що протягом робочого дня вживав алкоголь.

Інспектори вилучили у нього посвідчення водія та склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння). Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.