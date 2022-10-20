За кермом Ford Focus, який збив пішохода, був 38-річний мешканець Жовкви

У середу пізно ввечері, 19 жовтня, на трасі Львів-Тернопіль у селі Гряда біля Львова легковик Ford Focus збив пішохода. У результаті 33-річний місцевий мешканець загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 23:00 на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» неподалік села Гряда, що за 14 км від Львова.

38-річний водій автомобіля Ford Focus, житель Жовкви, здійснив наїзд на 33-річного пішохода – місцевого мешканця. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.