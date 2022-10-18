63-річний мотоцикліст перебуває в лікарні

У понеділок, 17 жовтня, на автодорозі «Львів – Шегині» у Мостиськах на Яворівщині сталась ДТП за участі автомобіля ВАЗ 2107 і мотоцикла Musstang MT110-2. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2107», 33-річний житель одного з сіл Яворівського району, здійснив зіткнення з мотоциклом «Musstang MT110-2», яким керував 63-річний мешканець міста Судова Вишня Яворівського району.

Внаслідок ДТП літній мотоцикліст отримав травми та був доставлений до медичного закладу.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.