Водій вантажівки на смерть збив 47-річного мешканця Золочева

У понеділок увечері, 10 жовтня, на трасі «Тернопіль-Львів» поблизу Золочева вантажівка Daf на смерть збила 47-річного пішохода.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 20:00 на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» у селі Підгороднє, що за 3,5 км від Золочева. 40-річний водій автомобіля Daf, житель одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на 47-річного пішохода – мешканця Золочева. Пішохід загинув на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.