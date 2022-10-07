За кермом мотоцикла був 35-річний мешканець Дрогобицького району

У четвер, 6 жовтня, у місті Борислав на Львівщині 35-річний водій мотоцикла Suzuki збив 9-річну дівчинку. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 у Бориславі на вул. Степана Бандери. 35-річний водій мотоцикла Suzuki, житель одного з сіл району, здійснив наїзд на пішохода –9-річну місцеву мешканку.

Унаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Про тяжкість травм дитини в поліції не уточнюють.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що дівчинку доправили у львівську лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня) з закритою черепно-мозковою травмою.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.