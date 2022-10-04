Ще двоє дітей віком 7 та 11 років отримали травми і перебувають у лікарні

У Чернівецькій області внаслідок аварії з мотоблоком загинув 9-річний хлопчик. Попередньо поліцейські встановили, що 47-річний водій з’їхав з дороги і перекинув мотоблок, на якому разом із ним їхало троє дітей. Дев’ятирічний хлопчик загинув на місці ДТП, ще двоє дітей віком 7 та 11 років госпіталізовані. Водій також перебуває у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася у вівторок, 4 жовтня, у селі Новоселиця Дністровського району. «47-річний водій мотоблоку не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу, внаслідок чого 9-річний хлопчик отримав травми, несумісні з життям, ще двоє неповнолітніх дітей травмувалися», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що загиблий хлопчик є мешканцем села Новоселиця. Потерпілі діти віком 7 та 11 років, а також водій мотоблоку доставлені до лікарні з різними травмами. Наразі слідчі вирішують питання про внесення даних про смертельну ДТП до реєстру досудових розслідувань.