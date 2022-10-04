На трасі неподалік Монастириськ сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів

Неподалік Монастириськ внаслідок лобового зіткнення двох легкових автомобілів постраждали п'ятеро людей. Імовірно, аварію спричинила 28-річна водійка Mazda-3, яка виїхала на зустрічну смугу. У аварії постраждала сама жінка, її пасажирка з семирічним сином, а також водій іншого автомобіля з дружиною.

Аварія сталась у понеділок, 3 жовтня, на трасі «Івано-Франківськ–Бучач–Тернопіль», біля села Комарівка Монастириської громади. «За попередньою інформацією, водійка автомобіля Mazda-3, 28-річна жителька Вінниці, не врахувала дорожні умови та виїхала на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру кермувальниця допустила зіткнення з автомобілем Suzuki Grand Vitara, яким керував житель Франківська, 1945 року народження», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі поліції Тернопільщини.

На момент аварії в обох автомобілях були пасажири. До лікарні бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала водійку Mazda-3, а також жінку із 7-річним сином.

Із забоями та переломами потрапив до лікарні й водій іншого автомобіля разом з дружиною.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). У обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.