Внаслідок аварії загинув 20-річний пасажир BMW, ще двоє – трамувалися

Правоохоронці оголосили про підозру 21-річному водію BMW, який спричинив смертельну ДТП у селі Ставчани біля Кіцмані влітку 2022 року. Водій за кремом перебував п’яним, виїхав з дороги та врізався у дерево. Від удару 20-річний пасажир загинув на місці ДТП, ще двоє отримали серйозні травми. Аварія сталася ще 23 липня, утім підозру винуватцю ДТП вручили лише зараз. За скоєне водію загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про оголошення підозри водію BMW повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у понеділок, 3 жовтня. Аварія, про яку йдеться, сталася у ніч із п’ятниці на суботу, на 23 липня. Тоді 21-річний мешканець села Ставчани рухався на автомобілі BMW зі сторони Давидівців. Крім водія, в авто перебували ще троє пасажирів. Машина врізалася в дерево, від удару на місці загинув 20-річний хлопець.

«21-річний водій BMW 320d, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав за межі проїзної частини дороги та врізався у дерево. Окрім водія, у салоні авто перебувало троє пасажирів. Двоє з них одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а 20-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці ДТП», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Водію BMW оголосили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правила безпеки дорожнього руху, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За ДТП 21-річному мешканцю Буковини загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки. Розслідування триває.