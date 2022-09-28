Водій Mitsubishi Galant виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Škoda Fabia

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини дав умовне покарання водію, що вчинив ДТП з чотирма потерпілими у Кам’янці-Бузькій, але зобов’язав відшкодувати близько 300 тис. грн компенсації потерпілим.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 11 серпня 2019 року на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк у межах міста Кам’янка-Бузька. Водій Mitsubishi Galant виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у авто Škoda Fabia. Унаслідок ДТП четверо пасажирів Škoda Fabia отримали поранення, серед них 8-річна дівчинка, яка після ДТП дев’ять днів перебувала в комі.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Він також постраждав унаслідок зіткнення.

Дослідивши матеріали справи, суддя Тарас Котормус визнав водія Mitsubishi Galant винним у вчиненні ДТП та призначив чотири роки позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами два роки. Проте суддя звільнив його від відбування основного покарання та встановив два роки умовного терміну.

Суд також зобов’язав винуватця ДТП виплатити потерпілим близько 300 тис. грн компенсації. На вирок ще може бути подана апеляція.