У селищі Середнє за 20 км від Ужгорода автомобіль Audi A6 з’їхав у кювет. Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів автомобіля –16-річна дівчина, 18-річний юнак та 4-річна дівчинка. Усіх потерпілих госпіталізували. Наразі поліція встановлює усі обставини ДТП.

Як повідомляє Закарпатський обласний центр екстреної медичної допомоги, аварія сталася ввечері вівторка, 27 вересня. Автомобіль Audi A6 з’їхав з дороги у кювет, внаслідок ДТП троє пасажирів авто отримали серйозні травми. Медики швидкої зупинили кровотечі, іммобілізували ушкоджені частини тіла, знеболили, обробили рани, ввели медрозчини.

За даними лікарів, 16-річна дівчина – у найважчому стані. «У 16-річної пасажирки – політравма, закрита черепно-мозкова травма, дівчину було переведено до Мукачівської обласної дитячої лікарні. У 4-річної пасажирки – травма руки – перелом променевої кістки, у 18-річного юнака – закрита черепно-мозкова травма та забої», – йдеться у повідомленні медиків.

Решта учасників ДТП від госпіталізації відмовилась. Наразі поліція встановлює усі обставини аварії.