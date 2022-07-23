21-річний водій та ще двоє його пасажирів із травмами перебувають у лікарні

У селі Ставчани Чернівецької області у нічній ДТП загинув 20-річний місцевий житель, який був пасажиром BMW. Відомо, що автомобіль під керуванням 21-річного хлопця виїхав з дороги і врізався в дерево. Від удару 20-річний пасажир авто загинув на місці аварії, водій і ще двоє пасажирів із травмами перебувають у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася у ніч із п’ятниці на суботу, 23 липня, близько 01:00. Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний мешканець села Ставчани рухався на автомобілі BMW зі сторони Давидівців. Крім водія, в авто перебували ще троє пасажирів.

«Проїжджаючи поворот, водій не впорався з керуванням і допустив виїзд авто за межі дороги з подальшим зіткненням із деревом. Водій та його пасажири отримали численні травми. Тілесні ушкодження 20-річного хлопця, який перебував на задньому пасажирському сидінні, виявилися несумісними із життям, загинув на місці»,– йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.