Аварія сталася у жовтні 2021 року в селі Довге на Закарпатті

Суд зобов’язав водія Mercedes Benz, який на швидкості з’їхав з дороги та врізався у бетонний місток у селі Довге на Закарпатті, відшкодувати травмованому пасажиру 470 тис. грн моральної та матеріальної шкоди, а також витрат на юридичну допомогу. У суді водій свою вину визнав повністю. Окрім компенсацій потерпілому, винуватцю ДТП дали умовний термін – два роки.

Як зазначається у вироку Іршавського районного суду, аварія сталася ще у жовтні 2021 року, коли водій та пасажир Mercedes Benz – мешканці села Осій – на світанку поверталися з відпочинку додому. Водій перевищив швидкість, на повороті злетів з дороги та врізався у бетонний місток. Від удару пасажир отримав серйозні травми та переломи, які призвели до інвалідності: чоловік не може самостійно ходити.

За матеріалами справи, удосвіта 21 жовтня 2021 року, Іван Вайтиковський із села Осій, перебуваючи за кермом Mercedes Benz, перевищив швидкість, виїхав з дороги і вдарив автомобілем у бетонний місток на вулиці Перемоги у селі Довге. Внаслідок аварії пасажир автомобіля Володимир П. отримав серйозні травми, досі перебуває на лікуванні та має інвалідність.

Під час суду водій пояснив, що напередодні аварії ввечері вони зустрілися з односельчанином Володимиром П. і поїхали відпочивати в Іршаву. Додому поверталися втрьох – ще з однією знайомою, яка попросила підвезти. Потерпілий сидів на задньому сидінні. Дівчина вийшла раніше. За словами Івана Вайтиковського, він просив пасажира пристебнутися і не засинати, але той не хотів. Водій відволікся на розмову з пасажиром, вильнув кермом, бо побачив, як кішка перебігає дорогу, з’їхав у кювет і вдарився об бетонний місток. Після ДТП витяг потерпілого з машини. Водій пояснював, що п’яним не був і наркотики не вживав, проте приймав таблетки, оскільки має захворювання.

Потерпілий Володимир П. не був присутнім на суді, однак подав заяву, у якій просив розглядати справу без нього, оскільки досі перебуває на реабілітації. Внаслідок аварії чоловік не може самостійно рухатись, зазначив, що покази давати не бажає, але просить не позбавляти волі винуватця ДТП. Крім того, потерпілий зазначив, що водій добровільно відшкодував йому 100 тис. грн матеріальних витрат.

Відтак суддя Іршавського районного суду Ольга Бобик визнала Івана Вайтиковського винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілого), засудила до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, але з іспитовим терміном на 2 роки. Крім того, обвинувачений має відшкодувати потерпілому матеріальну та моральну шкоду, а також витрати на правову допомогу загальною сумою у 470 тис. грн. Також водій повинен сплатити понад 7,1 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.