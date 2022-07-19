Бродівський районний суд Львівщини частково задовольнив позов батьків 23-річного хлопця, якого у нетверезому стані збив потяг у місті Броди. Суд зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити кожному з батьків по 150 тис. грн завданої моральної шкоди, попри відсутність провини працівників залізниці у цій ДТП.

Як вказано у рішенні суду, вночі 7 червня 2021 року на станції у Бродах пасажирський поїзд сполученням «Івано-Франківськ – Київ» збив 23-річного хлопця, який у момент наїзду лежав на колії у нетверезому стані. Унаслідок наїзду хлопець загинув. За фактом смерті хлопця було відкрите кримінальне провадження, але поліцейські його закрили, оскільки встановили, що аварія трапилась через необережність самого хлопця.

Батьки загиблого звернулись до суду, вимагаючи в «Укрзалізниці» виплатити їм 600 тис. грн (по 300 тис. грн) компенсації через смерть сина. У суді представник залізниці виступив проти задоволення позову, оскільки працівники залізниці не винні у смерті хлопця.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Дослідивши матеріали справи, суддя Богдан Петейчук частково задовольнив позов батьків загиблого хлопця та зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити їм по 150 тис. грн компенсації.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET.