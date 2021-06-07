У Бродах пасажирський поїзд Івано-Франківськ – Київ смертельно травмував чоловіка

На залізничній станції Броди пасажирський поїзд Івано-Франківськ – Київ смертельно травмував чоловіка. Нещасний випадок стався у ніч із неділі на понеділок, 7 червня. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

«Близько 3:30 пасажирський поїзд №8 сполученням Івано-Франківськ – Київ здійснив наїзд на невідомого чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці події», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Через це на годину та 39 хвилин затримався поїзд №8 Івано-Франківськ – Київ та на 40 хв. поїзд №91 сполученням Київ – Львів.

Поліцейські встановили особу загиблого. Це 23-річний мешканець Золочівського району.