Водій ВАЗ і двоє його пасажирок перебувають у лікарні

Внаслідок ДТП у селі Стерче Чернівецької області травмувалися троє людей – 63-річний водій ВАЗ та двоє його пасажирок віком 58 та 64 роки. За попередньою інформацією водію ВАЗ стало зле за кермом і він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із Mazda-6. Усі троє постраждалих перебувають у лікарні.

Як повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області, аварія сталася у вівторок, 19 липня, на трасі в селі Стерче.Правоохоронці попередньо встановили, що 63-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 через погане самопочуття виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з авто Mazda-6 під керуванням 36-річного жителя села Слобідка.

«Внаслідок ДТП травмувався водій ВАЗ-2106 та двоє його пасажирок, віком 58 та 64 роки. Потерпілих медики госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілями.