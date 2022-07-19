Аварія сталася на трасі біля Хотина, мікроавтобус виїжджав із другорядної дороги на головну

79-річного львів'янина, водія Ford Transit, якого звинувачують у ДТП із загибеллю військового та його родини, взяли під варту з можливістю внесення 200 тис. грн застави. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса виїжджав із другорядної дороги на головну трасу і не пропустив Skoda Favorit, у якій на фронт їхав 44-річний Вадим Коростюк із дружиною, сином та донькою. Усі вони загинули на місці ДТП. За скоєне 79-річному водію Ford Transit загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як ввечері понеділка, 18 липня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, правоохоронці затримали водія Ford Transit, йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб), суд обрав 79-річному мешканцю Львова запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 200 тис. грн застави.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася у суботу, 16 липня, на трасі поблизу Хотина, біля закладу «Чотири Корчми». Тоді 79-річний львів'янин на Ford Transit зіткнувся із автомобілем Skoda Favorit, за кермом якого перебував 19-річний житель села Рухотин. Внаслідок аварії загинули четверо пасажирів Skoda Favorit – сім'я з села Клішківці – 44-річний військовий Вадим Коростюк, його 40-річна дружина, 17-річна донька та 21-річний син. За кермом авто перебував 19-річний племінник військового, зараз хлопець перебуває у лікарні у важкому стані.

Відомо, що військовослужбовець Вадим Коростюк на кілька днів приїхав до рідних. Дружина та діти проводжали його знову на фронт.