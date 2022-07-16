Водії обох автомобілів перебувають у лікарні у важкому стані

На трасі поблизу Хотина внаслідок ДТП загинули четверо людей – 44-річний військовий, його 40-річна дружина, 17-річна донька та 21-річний син. Усі загиблі були пасажирами автомобіля Skoda Favorit, який зіткнувся із мікроавтобусом Ford Transit. Відомо, що родина їхала проводжати батька-військового на фронт.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася на трасі Н-03 біля закладу «Чотири Корчми», що неподалік від Хотина. Попередньо поліцейські встановили, що 79-річний водій Ford Transit зі Львова зіткнувся із автомобілем Skoda Favorit, за кермом якого перебував 19-річний житель села Рухотин.

«Внаслідок аварії загинули пасажири автомобіля Skoda Favorit – жителі села Клішківці: 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина та 21-річний хлопець. Обидва водії госпіталізовані», – йдеться у повідомленні поліції.

Керівник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський повідомив, що четверо загиблих – це сім'я з села Клішківці Дністровського району. Також він уточнив, що стан водіїв обох автомобілів наразі важкий.

За даними місцевого видання «Хотинські вісті», загиблий військовослужбовець – Вадим Коростюк із села Клішківці, який на кілька днів приїхав до рідних. Дружина та діти проводжали його знову на фронт.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки.