Четверо пасажирів Skoda Favorit загинули на місці аварії

Правоохоронці передали до суду справу стосовно 79-річного мешканця Львова, якого звинувачують у ДТП із чотирма загиблими. Львів’янин за кермом мікроавтобуса Ford Transit зіткнувся із Skoda Favorit, в якій їхав 44-річний Вадим Коростюк із родиною. Сім’я проводжала військового на фронт, від удару з мікроавтобусом усі четверо загинули, їх водій отримав важкі травми.

Про скерування справи до суду повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у п'ятницю, 11 листопада. ДТП сталася у липні 2022 року поблизу закладу «Чотири Корчми» неподалік від Хотина. Поліція повідомляла, 79-річний водій Ford Transit зі Львова зіткнувся із автомобілем Skoda Favorit, за кермом якого перебував 19-річний житель села Рухотин. Хлопець віз своїх родичів: 44-річного військового Вадима Коростюка, його 40-річну дружину, 17-річну доньку та 21-річного сина. Загиблий військовослужбовець – Вадим Коростюк із села Клішківці на кілька днів приїхав до рідних. Дружина та діти проводжали його знову на фронт.

Поліцейські встановили, що львів’янин за кермом Ford Transit порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав із другорядної дороги на головну, не надавши перевагу у русі Skoda Favorit, в якій їхала родина військового. Обвинувальний акт стосовно водія мікроавтобуса передали до суду.