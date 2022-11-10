На трасі неподалік Кам'янця-Подільського зіткнулись три автомобілі

Внаслідок зіткнення трьох автомобілів неподалік Кам'янця-Подільського травмувалась 24-річна вагітна водійка. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні. Також у поліції повідомляють про ще двох постраждалих, вони також у лікарні.

Аварія сталась близько 15:30 у середу, 9 листопада, на трасі Н-03 «Житомир-Чернівці». «24-річна водійка авто марки Volkswagen Caddy, мешканка міста Кам'янець-Подільський, неподалік від повороту до села Ходоровці, здійснила зіткнення із автомобілем Fiat Scudo та із автомобілем Mercedes-Benz Vito», – описують обставини ДТП у Кам'янець-Подільському райуправлінні поліції.

Внаслідок ДТП постраждала вагітна жінка, її доправили у реанімаційне відділення місцевої лікарні. Наразі лікарі роблять все можливе, аби врятувати її та дитину.

Також у аварії постраждали 47-річна пасажирка Volkswagen Caddy та 46-річний водій авто Mercedes-Benz Vito. Їх обох госпіталізували. За попередньою інформацією, водій авто Fiat Scudo травм не отримав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).