Водій автомобіля Lexus RX-450 наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу

У містечку Летичів на Хмельниччині 26-річний чоловік на Lexus збив двох пішоходів, які переходили дорогу. Постраждалий 19-річний юнак загинув на місці, інший 48-річний потерпілий потрапив до лікарні. Про водія Lexus відомо, що це громадянин Узбекистану, йому 26 років. Чи перебував він у стані алкогольного сп'яніння, встановить слідство.

Аварія сталась близько 19:30 у вівторок, 8 листопада, на трасі М-30 у містечку Летичів. «26-річний громадянин Узбекистану на автомобілі Lexus RX-450 скоїв наїзд на двох чоловіків 19 та 48 років, жителів Тернопільської області, які перетинали проїжджу частину», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

Відомо, що 19-річний юнак загинув на місці події. Іншого постраждалого чоловіка госпіталізували до Летичівської багатопрофільної лікарні.

Водія Lexus затримали правоохоронці. Наразі невідомо, чи він був у стані алкогольного сп'яніння, це встановлять експерти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.