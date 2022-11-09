Хмельницький суд оштрафував пішохода, який спричинив ДТП біля міського ринку «Дубово». Чоловік переходив дорогу поза межами переходу і потрапив під автомобіль Renault Megane. В суді він лише частково визнав провину і заявив, що водій все одно повинен був надати йому можливість перейти проїжджу частину. Натомість водій розповів, що пішохід раптово вискочив на дорогу, тому загальмувати він не встиг. Суд визнав пішохода винним і призначив йому 850 грн штрафу.

Аварія сталась зранку 16 липня цього року в Хмельницькому на вулиці Симона Петлюри. Пішохід вирішив перейти дорогу поза межами пішохідного переходу до ринку «Дубово», не помітивши, що у цей час дорогою їхав автомобіль Renault Megane. Відтак сталось зіткнення.

У суді водій авто пояснив, що пішохід «раптово вибіг на проїзну частину дороги з-поміж інших транспортних засобів, а відтак жодної можливості зупинити [автомобіль] не було».

Натомість пішохід свою провину визнав лише частково. За його словами, водій автомобіля був зобов'язаний надати дорогу пішоходу «у будь-якому випадку». Також адвокат чоловіка наполягав на закритті справи через закінчення строків давності.

Однак суддя Інна Порозова дійшла до висновку, що чоловік таки винен. Зокрема, на думку судді, це підтверджується відеозаписом з місця ДТП, на якому чітко видно, що чоловік перебігає дорогу у невстановленому місці.

«Факт вчинення [пішоходом] порушення ПДР, що призвело до аварії, підтверджується зібраними доказами: ... висновком експерта від 17.08.2022 року, у якому зазначено, що водій автомобіля Renault Megane з технічної точки зору не мав технічної можливості попередити зіткнення із пішоходом», – йдеться у постанові.

Відтак суддя визнала чоловіка винним у порушенні ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та призначила йому 850 грн штрафу. Також він повинен сплатити 496 грн судового збору.

Наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.