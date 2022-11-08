Водій автомобіля ВАЗ на сільській дорозі наїхав на 22-річну дівчину

На Хмельниччині внаслідок наїзду автомобіля ВАЗ постраждала 22-річна дівчина, яка їхала на роликах. Аварія сталась на сільській дорозі у Теофіпольській громаді. Постраждалу дівчину госпіталізували у місцеву лікарню.

Аварія сталась близько 17:00 у понеділок, 7 листопада, між селами Волиця та Поляхова Теофіпольської громади, повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

«47-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив наїзд на 22-річну дівчину, яка рухалась на роликах в попутному напрямку. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення Теофіпольської багатопрофільної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння, встановлять експерти.