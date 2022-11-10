Водій Peugeot перебуває у СІЗО, двоє пасажирок – госпіталізовані

19-річний водій Peugeot 308 на швидкості вилетів з дороги та перекинув автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали двоє 16-річних дівчат, які їхали з юнаком. Аварія сталася вночі у селі Креховичі на Прикарпатті. Водій за кермом перебував п’яним, згодом з’ясувалося, що він не має права керування автомобілями. Хлопця затримали, він наразі перебуває у СІЗО, обоє постраждалих – у лікарні в Івано-Франківську.

Як повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, ДТП сталася вночі у середу, 9 листопада, в селі Креховичі Брошнів-Осадської громади. Виклик про аварію з потерпілими поліцейські отримали близько 02:00. На місці правоохоронці з’ясували, що 19-річний водій Peugeot 308 на заокругленій дорозі не впорався з керуванням, на швидкості з’їхав на узбіччя і перевернув автомобіль.

«У салоні авто перебувало двоє 16-літніх дівчат. Вони отримали травми та госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Водій тілесних ушкоджень не отримав. Його перевірили на стан сп’яніння. Результат – 1,04 проміле алкоголю в крові», – йдеться у повідомленні поліції.

Також у прес-службі додають, що 19-річний мешканець села Креховичі не мав права керування автомобілями, бо не отримував водійського посвідчення. Наразі юнак перебуває у СІЗО, на нього склали протокол за керування без прав, також поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують авто в стані сп’яніння).