42-річний львів'янин загинув внаслідок наїзду Lexus

Ввечері середи, 9 листопада, на початку вулиці Личаківської сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Lexus RX 400h збив 42-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Львів'янин помер на місці аварії, повідомила прес-служба поліції.

Смертельна ДТП сталася близько 19:20. За даними поліції, за кермом джипа був 27-річний львів'янин. Він їхав зі сторони центру і на початку вулиці Личаківської збив пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Внаслідок зіткнення, тіло львів'янина відкинуло на кількадесят метрів від переходу. Від отриманих травм 42-річний чоловік загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водієві Lexus загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією водійського посвідчення.

Правоохоронці встановлюють обставини події.