На фото автомобіль Volkswagen Polo після зіткнення з вантажівкою

У вівторок, 25 жовтня, у Сколе сталася смертельна аварія, у якій загинув 51-річний водій Volkswagen Polo. Зіткнення було настільки потужним, що тіло загиблого водія затиснуло в авто і його довелося витягати за допомогою спецобладнання, повідомила прес-служба ДСНС Львівщини.

Аварія сталася близько 13:30 на трасі Київ – Чоп у місті Сколе. Автомобіль Volkswagen Polo зіткнувся з вантажівкою Merсedes-Benz Actros з причепом. Внаслідок сильного зіткнення 51-річний водій легковика загинув.

Водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і спричинив аварію (фото поліції)

Рятувальникам довелося витягати тіло загиблого чоловіка з автомобіля за допомогою гідравлічних розтискачів.

За даними поліції, загиблий чоловік – мешканець Сколівського району. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з фурою. За кермом вантажівки Mercedes був 26-річний житель Закарпатської області.

За кермом вантажівки був 26-річний мешканець Закарпаття (фото поліції)

Поліція вже відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини смертельної аварії.