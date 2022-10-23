Швидкісний поїзд протаранив BMW

Уночі на неділю, 23 жовтня, на залізничному переїзді у селі Оброшине біля Львова поїзд протаранив автомобіль BMW. У результаті двоє молодих хлопців загинули, ще двоє отримали травми і госпіталізовані в реанімацію.

За даними ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько опівночі у селі Оброшине на перегоні Оброшине-Глинна. Відбулось зіткнення швидкісного пасажирського поїзда «Ужгород-Львів» з автомобілем ВМW.

Автомобіль затиснуло під поїздом. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували з автомобіля тіла двох загиблих та двох травмованих. Травмованих водія і пасажира передали медикам. Постраждалих у важкому стані доправили в реанімаційне відділення львівської лікарні святого Луки (раніше 8-ма міська клінічна лікарня).

Аварія сталася на регульованому залізничному переїзді (фото поліції)

У поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що аварія сталася на регульованому залізничному переїзді. У результаті зіткнення автомобіля з поїздом загинули двоє пасажирів BMW, віком 20 та 21 рік. 20-річний водій, місцевий мешканець, та ще один пасажир, якому 19-років, вижили і перебувають в реанімації.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, одною з постраждалих пасажирів є дівчина. Її та водія авто госпіталізували з попередніми діагнозами – закрита черепно-мозкова травма, тупа травма живота та грудної клітки. Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини аварії.