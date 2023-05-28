Мар’ян Турчин за кермом BMW заїхав під швидкісний поїзд

Пустомитівський районний суд Львівської області 23 травня виніс вирок уродженцю села Чишки, студенту четвертого курсу Львівського державного університету фізичної культури Мар’янові Турчину, який восени минулого року на автомобілі BMW заїхав під поїзд у селі Оброшине біля Львова. У результаті аварії загинули двоє його друзів, ще один з важкими травмами був госпіталізований. Суд звільнив винуватця ДТП від покарання, призначивши іспитовий строк три роки.

За матеріалами справи, після опівночі 23 жовтня 2022 року Мар’ян Турчин за кермом BMW 530X1 грубо порушив правила дорожнього руху при проїзді регульованого залізничного переїзду в селі Оброшине біля Львова, зігнорував знак «Стоп» та проїхав на заборонений сигнал світлофора, у результаті чого сталося зіткнення з локомотивом. У ДТП загинули двоє молодих хлопців – пасажирів BMW. Третій пасажир був госпіталізований з тяжкими тілесними ушкодженнями.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він пояснив, що у цій ДТП загинули його друзі, з якими він повертався з Великого Любіня, про що він дуже шкодує, та щиро кається у тому, що внаслідок порушенням ним правил дорожнього руху сталися такі наслідки. Також підсудний пояснив, що відшкодував родичам загиблих завдану шкоду та підтримує з ними спілкування.

Суд врахував шире каяття підсудного, сприяння слідству та відшкодування шкоди потерпілим родичам.

Вироком суду Мар’яна Турчина визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 ККУ) та призначено покарання – п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Водночас суд звільнив обвинуваченого від основного покарання, встановивши іспитовий строк три роки. Винуватець ДТП не сидітиме у в’язниці, якщо протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції.

Смертельна аварія BMW з поїздом сталася на регульованому залізничному переїзді в селі Оброшино. У результаті зіткнення автомобіля з поїздом загинули двоє пасажирів BMW, віком 20 та 21 рік. Ще один 19-річний пасажир був госпіталізований до реанімації.